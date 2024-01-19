В Минэнерго заявили о росте производства бензина в 2023 году

Представители Минэнерго на совещании по ситуации на внутреннем рынке нефтепродуктов под руководством заместитель председателя правительства Александр Новак в пятницу, 19 января, сообщили, что по итогам 2023 года нефтяные компании увеличили производство бензина по сравнению с уровнем 2022 года.

В сообщении пресс-службы правительства России, в частности, говорится, что «на совещании с представителями Минэнерго, Минфина, ФАС, Минсельхоза, РЖД и Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи руководители нефтяных компаний заявили о планах наращивания в 2024 году производства бензина и дизельного топлива. Александр Новак поручил им продолжать контроль уровня цен на автомобильных заправочных станциях (АЗС)».

«В России стабилизированы цены на топливо, а также отмечается отсутствие его дефицита. Кроме того, запасы автобензинов на нефтеперерабатывающих заводах (НПЗ) и нефтебазах выросли», – отметили в Минэнерго.

Москва, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube