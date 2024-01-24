В России выросла цена на дизтопливо

Федеральная служба государственной статистики (Росстат) в среду, 24 января, сообщила, что с 16 по 22 января средняя розничная цена дизельного топлива в России выросла на 0,03% до 64,48 рубля за литр или на 2 копейки.

В сообщении, опубликованном на сайте Росстата, также говорится: «Средняя цена бензина с 16 по 22 января поднялась на 0,02%, или на 1 копейку, до 54,93 рубля за литр. Что касается отдельных марок бензина, то Аи-92 подорожала на 0,04%, или на 2 копейки, до 50,54 рубля; Аи-95 – на 0,04%, или 2 копейки, до 55,18 рубля. Марка Аи-98 в цене не изменилась – 68,62 рубля за литр. Общая инфляция в стране за отчетный период составила 0,07%».

«Рост цен на бензин за неделю был зафиксирован в 24 регионах России. Сильнее всего он подорожал в Дагестане – на 1%. В то же время снижение цен было зафиксировано в 8 субъектах. Более всего он подешевел в Камчатском крае (-2,2%). Производство бензина в России за отчетный период выросло на 8,4%, до 888,1 тысячи тонн. В то же время производство дизтоплива снизилось на 2,4%, до 1,695 миллиона тонн», – добавили в ведомстве.

Москва, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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