С начала года в России на 26% выросли биржевые цены на бензин

Санкт-Петербургская международная товарно-сырьевая биржа (СПбМТСБ) в среду, опубликовала данные, согласно которым биржевые цены на бензин за январь увеличились на 24-26% на опасениях о дефиците предложения, – сообщают СМИ.

В сообщении СПбМТСБ, в частности, говорится: «По итогам последней сессии уходящего месяца, стоимость Аи-92 на бирже достигла 51,131 тыс. руб./т, что на 26,3% выше цены на закрытие первого торгового дня 2024 года, 9 января – 40,499 тыс. руб./т. Аи-95 31 января подорожал до 54,511 тыс. руб./т, что на 24,2% больше, чем в первый торговый день года – 43,916 тыс. руб./т».

Санкт-Петербург, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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