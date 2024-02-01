В США заявили, что «нефтяные» санкции против России не работают

Директор Американского института нефти (API), объединяющего 600 компаний нефтегазового сектора страны, Майк Соммерс заявил, что «нефтяные» санкции, введенные администрацией президента США Джо Байдена, не работают, – сообщает агентство S&P Global.

Комментируя американские санкции против РФ, в интервью агентству Соммерс сказал: «Усилия администрации Белого дома по ограничению нефтяных доходов Москвы, которые изначально преподносились как благие намерения, в конечном счете показали свою безрезультатность. Уже доказано, что они не работают. Эти нефтяные санкции в отношении России оказывают давление на собственный энергетический сектор США».

Между тем, Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США в четверг, 1 февраля, на своем сайте опубликовало методичку «по борьбе с попытками обхода потолка цен на российскую нефть».

В распространенном заявлении Управления, в частности, говорится: «США и их партнеры по коалиции по ограничению цен призывают проявлять бдительность к случаям неумышленного обхода или ошибочного толкования ограничений на российскую нефть, а также ситуациям. … Противоправная деятельность может иметь место в разных компаниях и отраслях, задействованных в торговле российской нефтью и нефтепродуктам».

«США и союзники рассчитывают подтолкнуть власти стран и представителей отрасли к соблюдению потолка цен, выявлению возможных нарушений или случаев обхода ограничений и принятию мер для их соблюдения», – подчеркнули в американском минфине.

Вашингтон, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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