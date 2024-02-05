У кафе быстрого питания McDonald's зафиксировано падение продаж из-за бойкота на Ближнем Востоке

Сеть ресторанов американского быстрого питания McDonald's объявила о первом за почти четыре года квартальном падении продаж из-за бойкота точек общепита на Ближнем Востоке, – сообщает в понедельник, 5 февраля, агентство Reuters.

Со ссылкой на финансовый отчет компании агентство пишет: «Падение продаж вызвано, в основном, бойкотом ресторанов сети в странах Ближнего Востока из-за произраильской позиции McDonald's в военном конфликте между Израилем и ХАМАС. …Объем продаж McDonald's на зарубежных лицензионных рынках сократился до 0,7% за последний квартал по сравнению с ростом 5,5% в четвертом квартале 2022 года. Кроме стран Ближнего Востока, сокращение продаж отмечается в Индии и Китае. В США в октябре трафик в ресторанах McDonald's снизился на 13%. В ноябре и декабре он снизился еще на 4,4% и 4,9%, соответственно».

В Zacks Investment Management, владеющему акциями McDonald's, в комментарии Reuters сказал: «Влияние войны на устойчивость доходов будет наибольшей проблемой для McDonald's. Похоже, что эта проблема сохранится и в следующем квартале, а возможно даже и в двух».

Вашингтон, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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