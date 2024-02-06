Долги американских домохозяйств побили «антирекорд» в конце 2023 года

Федеральный резервный банка (ФРБ) Нью-Йорка во вторник, 6 февраля, сообщил, что совокупная задолженность домохозяйств США достигла рекордных $17,503 трлн., увеличившись в четвертом квартале 2023 года на $212 млрд (1,2%) относительно предыдущих трех месяцев. Относительно октября-декабря 2022 года сумма долга выросла на $604 млрд., – сообщают СМИ.

В сообщении, распространенном ФРБ Нью-Йорка, также говорится: «Доля существенной просрочки платежей (90 дней и более) на конец декабря 2023 года составляла 1,42% против 1,03% на конец 2022 года. …Долги по ипотечным кредитам выросли на $112 млрд. в поквартальном сравнении и достигли $12,25 трлн., по кредитным картам – на $50 млрд до $1,13 трлн., по студенческим кредитам – на $2 млрд до $1,6 трлн. Задолженность по автомобильным кредитам выросла на 12 млрд (до $1,61 трлн.), повышательная тенденция сохраняется со второго квартала 2020 года».

Вашингтон, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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