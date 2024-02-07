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Среда, 7 февраля 2024, 18:55 мск

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Глава Metro выступил за продолжение бизнеса в России

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Генеральный директор немецкой транснациональной компании мелкооптовой торговли Metro AG Штеффен Гройбель на ежегодном собрании акционеров в среду, 7 февраля, заявил, что продолжение работы в России отвечает интересам фирмы и ее акционеров, – передает телеканал N-TV.

В сообщении немецкого телеканала, в частности, говорится, что «Гройбель подчеркнул, что совет директоров компании Metro не принимает легкомысленных решений и регулярно анализирует ситуацию. Решения Москвы в ответ на незаконную экспроприацию активов России за рубежом о передаче государству управления рядом иностранных компаний укрепляют уверенность компании в том, что выполнение обязательств перед Россией отвечает интересам ее акционеров и самой сети».

Берлин, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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