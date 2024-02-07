В России зафиксировано снижение цен на яйца и курицу

Федеральная служба государственной статистики (Росстат) в среду, 7 февраля, сообщила, что в России с 30 января по 5 февраля продолжало дешеветь куриное яйцо, цена на него в среднем упала на 0,73%, а с начала года – на 2,58%. На ряд других продуктов было зафиксировано «сезонное» подорожание.

Кроме того, в Росстате отметили, что за отчетный период «на 0,5% снизились цены на мясо кур, на 0,4% – на гречневую крупу и на 0,3% – на пшено. С начала года по 5 февраля эти продукты подешевели на 3,2%, 1,5% и 1%. В свою очередь, рис и мука с начала года подорожали – на 0,17% и 0,23%, а за отчетную неделю, на 1% и 1,3%».

«Снизились цена на консервы мясные для детского питания, масло подсолнечное, сахар-песок, сыры твердые, полутвердые и мягкие (-0,2%), консервы овощные для детского питания, колбасы полукопченые и варено-копченые (-0,1%)», – сообщили в ведомстве.

Что касается подорожаний, в Росстате сообщили, что «сезонно» цены выросли на плодоовощную продукцию: «капуста за неделю подорожала на 4,18%, морковь и свекла – на 1,64% и на 2,3% соответственно, огурцы и помидоры прибавили 4,56% и 0,57%, бананы – 0,31%. …За период с 30 января по 5 февраля изменились цены на картофель и яблоки (плюс 0,9%), на черный чай (плюс 0,6%), на говядину, молоко стерилизованное, сметану и соль поваренную (плюс 0,4%), на мороженую рыбу (плюс 0,3%). …Свинина, баранина, сосиски, сардельки, вареные колбасы, сливочное масло, маргарин и пастеризованное молоко за отчетный период подорожали на 0,2%, фруктово-ягодные консервы и сухие молочные смеси для детского питания, печенье, хлеб, макаронные изделия и вермишель – на 0,1%».

Москва, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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