В России с 1 апреля ожидается индексация социальных пенсий

Министерство труда и социальной защиты (Минтруда) в пятницу, 9 февраля, сообщило, что с 1 апреля планируется проиндексировать социальные пенсии на 7,5%, что позволит повысить выплаты для 4,1 млн. человек.

В сообщении пресс-службы Минтруда, в частности, говорится: «В 2024 году индексация социальных пенсий составит 7,5%. Размер индексации социальных пенсий ежегодно утверждается правительством по темпу роста прожиточного минимума пенсионера в Российской Федерации за прошедший год. Проект постановления об уровне индексации в 2024 году размещен для общественного обсуждения. Увеличение социальных пенсий и выплат по государственному пенсионному обеспечению позволит повысить выплаты для 4,1 млн. человек. На эти цели в 2024 году в федеральном бюджете предусмотрено 37,5 млрд рублей. Индексация социальных пенсий проводится ежегодно 1 апреля».

«Среди россиян, для которых повышается пенсия с 1 апреля, свыше 3,4 млн. получателей социальных пенсий, а также почти 700 тыс. получателей государственного пенсионного обеспечения. Получатели социальных пенсий – это россияне, которые в силу разных обстоятельств не имеют достаточного трудового стажа для получения страховой пенсии. А россиянам, у которых социальная пенсия меньше прожиточного минимума пенсионера в регионе, производится социальная доплата, позволяющая увеличить пенсионное обеспечение до этого уровня», – добавили в министерстве.

Москва, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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