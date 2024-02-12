В МВФ заявили, что российская экономика развивается лучше, чем ожидалось

Первый заместитель директора-распорядителя Международного валютного фонда (МВФ) Гита Гопинат заявила, что экономика России находится на траектории положительного роста и развивается лучше, чем ожидалось, заявила первый, – сообщает в понедельник, 12 февраля, журнал Foreign Policy.

В онлайн-интервью изданию Гопинат сказала: «Мы находимся на отчетливой территории положительного роста, Россия справляется лучше, чем мы ожидали. …В прошлом году в адрес МВФ звучала критика из-за прогнозов по перспективам роста экономики России. Думаю, что теперь все признают, что данные цифры являются актуальными».

Напомним, что главный экономист МВФ Пьер-Оливье Гуринша на брифинге 30 января, также заявил, что «российская экономика растет более быстрыми темпами, чем ожидали в Международном валютном фонде».

«Международный валютный фонд улучшил прогноз по росту ВВП России в 2024 году до 2,6%. В прогнозе МВФ в октябре 2023 года говорилось о росте экономики России в 2024 году на уровне 1,1%. Ожидается, что в 2025 году рост ВВП России составит 1,1%», – сообщалось также в докладе МВФ на сайте организации.

Вашингтон, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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