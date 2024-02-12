СМИ: Великобритания в результате Брексита стала ежегодно терять по 100 миллиардов фунтов

Великобритания в связи с выходом из Европейского союза стала терять в экспорте по почти £100 млрд в год. Ее экономика сегодня находится в худшем положении, если бы она осталась в ЕС, – пишет в понедельник, 12 февраля, The Independent.

В публикации британского издания, в частности, говорится: «С момента выхода из единого рынка ЕСВ рост экспорта Великобритании был вялым по сравнению с другими странами с развитой экономикой, что привело к упущенному росту экспорта товаров и услуг примерно на £23 млрд ежеквартально, то есть почти £100 млрд в год».

«Экономисты отмечают, выход из ЕС в целом негативно отразился на экономике Великобритании. Ежегодно он обходится стране в сумму от £75 млрд до £125 млрд, что эквивалентно 3-5% ВВП. Более того, он ударил и по рабочим местам и заработной плате в стране. Исследование Cambridge Econometrics показало, что после выхода из Евросоюза к 2035 году в стране будет на 3 млн. рабочих мест меньше, чем если бы она осталась в составе ЕС. …Новые правила торговли привели к сокращению товарооборота на 30% в период с 2020 по 2023 год по сравнению с тем, что было бы, если бы страна не покидала таможенный союз и единый рынок Евросоюза», – пишет The Independent.

Лондон, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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