В МВФ считают, что Украине в 2024 году необходимо 42 миллиарда долларов внешних вливаний

Директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева заявила, что Украине в 2024 году необходимо 42 миллиарда долларов внешнего финансирования, – сообщает во вторник, 13 февраля, телеканал CNBC.

В интервью телеканалу Георгиева сказала: «Украина нуждается в 42 миллиардах долларов внешнего финансирования в этом году. Скажу прямо – Украина заслужила поддержку международного сообщества своими очень рассудительными внутренними действиями. Они собрали налоги на 36% ВВП. Я не много знаю стран, которые способны на такое даже без войны. Украине удалось снизить инфляцию с 27% до 5% и восстановить перспективы экономического роста, который сейчас составляет 4,5%».

Вашингтон, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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