В Германии подсчитали потери в экономике Украины в ближайшие два года

Кильский университет мировых экономических исследований (Kiel Institute for the World Economy) в среду, 14 февраля, опубликовал итоги исследования, согласно которому Украина к 2026 году потеряет почти триллион долларов своего основного капитала, – сообщают СМИ.

В сообщении, опубликованном на сайте Университета, говорится: «Основываясь на анализе опыта прошлых войн, можно сказать, что к 2026 году запасы капитала в стране сократятся более чем на $950 млрд. Значительные экономические потери также понесут страны Евросоюза – до $70 млрд к 2026 году. В Германии этот показатель составит $15-20 млрд. …В случае войны за Тайвань потери всемирного ВВП в течение пяти лет могут составить 2,2 трлн. долларов. В случае войны с Ираном потери могут составить 1,7 трлн долларов».

Комментируя итоги исследования, научный сотрудник Кильского института и автор исследования Джонатан Федерле сказал: «Расчеты основаны на убыточности типичных межгосударственных войн в прошлом. В зависимости от продолжительности и интенсивности войны возможны более или менее серьезные сценарии. Институт проанализировал экономические последствия более 150 конфликтов с 1870 года. На основе этих данных было подсчитано, что во время вооруженных конфликтов ВВП стран, на территории которых проходят боевые действия, снижается в среднем на 30%, а инфляция составляет 15%».

Берлин, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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