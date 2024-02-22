МВФ: Конфискация российских активов несет риски для международной валютной системы

Директор департамента коммуникаций Международного валютного фонда (МВФ) Джули Козак на брифинге в четверг, 22 февраля, заявила, что конфискация суверенных российских активов несет риски для международной валютной системы, – сообщает РИА Новости.
Отвечая на вопрос о последствиях возможной конфискации Западом российских активов, представитель МВФ сказала: «Есть риски возможности судебного разбирательства, а также ответные меры и угрозы для международной валютной системы. Любые подобные действия со стороны Запада должны иметь достаточные юридические основы в случае решения об их реализации».
Вашингтон, Иван Бабурин
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