Участников СВО освободят от уплаты процентов по потребительским кредитам

Правительство России на заседании комиссии по законопроектной деятельности (КЗД) одобрило инициативу Министерства финансов освободить участников спецоперации от уплаты процентов по потребительским кредитам, – сообщают в понедельник, 26 февраля, «Известия».

Издание со ссылкой на источник в кабмине пишет, что «Минфин предлагает снять с участников специальной военной операции обязательства по уплате процентов по потребительским кредитам после окончания льготного периода (кредитных каникул). Если на дату вступления законопроекта заемщик уже уплатил их во время льготного периода, банк должен будет перенаправить эти средства в счет основного долга. Если тело кредита уже полностью погашено, возмещение пойдет в счет других займов участника СВО».

«Законопроект об освобождении участников СВО от уплаты процентов по кредитам предполагает возмещение банкам в размере 50% недополученного дохода по процентам, отмечается в материалах КЗД. На эти цели из бюджета потребуется направить порядка 5,7 млрд рублей», – сообщают «Известия» со ссылкой на материалы КЗД.

Инициатива минфина будет внесена на рассмотрение в Госдуму РФ.

Москва, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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