В России зафиксирован рост ВВП до 4,6%

Министерство экономического развития РФ в среду, 28 февраля, опубликовало обзор «О текущей ситуации в экономике», в котором говорится, что рост ВВП в январе 2024 года составил 4,6% в годовом сравнении после 4,4% в декабре 2023 года.

В обзоре минэка, в частности, говорится: «По оценке Минэкономразвития России, в январе 2024 года ВВП превысил уровень прошлого года на 4,6% г/г после 4,4% г/г в декабре. К уровню аналогичного месяца 2022 года ВВП увеличился на 1,9% (в декабре 2023 года на 2,3% к уровню 2021 года). Рост промышленного производства в январе ускорился до 4,6% г/г с 2,7% г/г в декабре. Улучшение динамики связано, прежде всего, с восстановлением темпов роста в обрабатывающем секторе».

Москва, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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