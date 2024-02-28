Росстат сообщил о росте реальных зарплат россиян почти на восемь процентов

Федеральная служба государственной статистики (Росстат) в среду, 28 февраля, сообщила, что «в 2023 году реальные зарплаты россиян выросли на 7,8%».

В докладе Росстата, опубликованном на сайте ведомства, в частности, говорится: «В IV квартале в годовом выражении реальные зарплаты увеличились на 15,5%, а в декабре 2023-го на 8,5%. В декабре к ноябрю 2023 года рост доходов составил 40,5%, а к декабрю 2022 года – 8,5%».

«В 2023 году среднемесячная заработная плата работников организаций составила 73,7 тыс. рублей. Что по сравнению с 2022 годом показывает рост в 14,1%, а в декабре 2023 года выросла по сравнению с соответствующим периодом прошлого года на 16,6%», – отметили в Росстате.

Москва, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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