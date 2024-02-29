Россия ввела запрет на экспорт бензина

Правительство России в четверг, 29 февраля, объявило о введении запрета на экспорт бензина с 1 марта по 31 августа для сохранения стабильной ситуации на рынке в период весенних полевых работ.

В сообщении, опубликованном в Telegram-канале кабинета министров РФ, в частности, говорится: «Правительство с 1 марта вводит временный запрет на экспорт бензина и увеличивает нормативы продажи дизельного топлива на биржевых торгах. Принятые решения направлены на поддержание стабильной ситуации на топливном рынке в период повышенного спроса, связанного с весенними полевыми работами, сезоном отпусков и плановым ремонтом нефтеперерабатывающих заводов. Ограничения на экспорт бензина вводятся на полгода – с 1 марта по 31 августа».

«Запрет не будет распространяться, в том числе, на поставки в рамках международных межправительственных соглашений, включая соглашения с государствами – членами ЕАЭС, на топливо, вывозимое гражданами для личного пользования, а также на топливо, вывозимое для оказания международной гуманитарной помощи. Что касается дизеля, то минимальные объемы его продаж на биржевых торгах увеличиваются с существующих 12,5% до 16%. Такой подход позволяет повысить гарантированный объем предложения топлива на биржевых торгах и увеличить долю сделок, которые заключаются на конкурентных условиях», – сообщили в правительстве России.

Москва, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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