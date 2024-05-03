БРИКС готов предложить альтернативу в случае краха доллара

Союз БРИКС готов предложить альтернативную международную валюту на случай краха американского доллара. Об этом заявил исполнительный директор от России в Международном валютном фонде (МВФ) Алексей Можин.

«Про недостатки нынешней системы сейчас пишут очень много. Причем во многих публикациях упоминается БРИКС в контексте того, что это объединение может предложить альтернативу», – сказал Можин в беседе с РИА «Новости».

По его словам, в случае краха доллара и международной валютной системы будет необходимо создать из учетной единицы БРИКС настоящую валюту с обеспечением биржевыми товарами. Страны союза могут создать денежную единицу, которая будет построена на основе корзины из пяти валют. Речь идет о российском рубле, китайском юане, бразильском реале, индийской рупии и южноафриканском ранде.

Ранее помощник президента России Юрий Ушаков заявил о намерении государств – членов объединения создать независимую платежную систему валют и блокчейна. В настоящее время БРИКС продолжает работу по развитию механизма пула условных валютных резервов, прежде всего в части применения валют, альтернативных доллару США.

Москва, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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