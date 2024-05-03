Россия временно запретила вывоз сахара

Правительство России в пятницу, 3 мая, ввело временный запрет на вывоз из страны тростникового или свекловичного сахара и химически чистой сахарозы до 31 августа.

В сообщении, опубликованном в Telegram-канале российского кабмина говорится: «Вводится временный запрет на вывоз тростникового или свекловичного сахара и переработки чистых сахарозы. Постановление об этом подписано. Ограничение будет действовать до 31 августа 2024 года. Решение направлено на поддержание стабильности внутреннего продовольственного рынка».

«Постановлением предусмотрен ряд исключений. Так, поставка сахара возможна в страны ЕАЭС в определенных объемах: в Армению – 28 тыс. долл. США. т. (за тонну, – прим.ред.), в Белоруссии – 5 тыс. руб. т, в Казахстане – 120 тыс. руб. т, в Киргизии – 28,5 тыс. руб. т.», – добавили в правительстве РФ.

Москва, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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