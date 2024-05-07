Объем переводов денег мигрантов превысил прямые иностранные инвестиции

С 2000 года объем международных денежных переводов мигрантов вырос в несколько раз. При этом для стран с низким и средним уровнем дохода вливания уехавших граждан в экономику превысили прямые иностранные инвестиции. Об этом сообщает Международная организация по миграции (МОМ).

«Международная миграция остается движущей силой развития человеческого потенциала и экономического роста, о чем свидетельствует увеличение международных денежных переводов более чем на 650% с 2000 по 2022 год, увеличившись со 128 млрд долларов США до 831 млрд долларов США», – говорится в «Докладе о мировой миграции за 2024 год».

Отмечается, что рост продолжался, несмотря на прогнозы многих аналитиков о том, что денежные переводы существенно сократятся из-за пандемии коронавируса.

Из этих 831 млрд денежных переводов 647 млрд были отправлены мигрантами в государства с низким и средним уровнем дохода. Эти денежные переводы могут составлять значительную часть ВВП этих стран, и в глобальном масштабе эти денежные переводы в настоящее время превышают прямые иностранные инвестиции в эти страны, подчеркнули в МОМ.

В настоящее время в мире насчитывается 281 млн международных мигрантов, число перемещенных лиц из-за конфликтов, насилия, стихийных бедствий и по другим причинам выросло до самого высокого уровня за всю историю наблюдений и достигло 117 млн.

Москва, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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