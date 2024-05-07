Путин поручил снизить разрыв бюджетной обеспеченности между регионами страны

Президент России Владимир Путин во вторник, 7 мая, подписал указ, в котором поручил к 2036 году снизить разрыв бюджетной обеспеченности между десятью наиболее и десятью наименее обеспеченными регионами страны.

В указе президента РФ «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года», опубликованном на сайте Кремля, говорится: «Установить следующие целевые показатели и задачи, выполнение которых характеризует достижение национальной цели «Устойчивая и динамичная экономика»: снижение к 2036 году не более чем до двух раз разрыва в уровнях бюджетной обеспеченности между 10 наиболее обеспеченными и 10 наименее обеспеченными субъектами Российской Федерации (с учетом оказания финансовой поддержки из федерального бюджета в форме целевых межбюджетных трансфертов)».

Москва, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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