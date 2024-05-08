В Минэке сообщили об ускорении годовой инфляции

Минэкономразвития России выпустило обзор о текущей ценовой ситуации в среду, 8 мая, в котором говорится, что с 3 по 6 мая годовая инфляция ускорилась до 7,81% с 7,75% в период с 23 апреля по 2 мая.

В документе Минэка, в частности, говорится: «За период с 3 по 6 мая 2024 года на потребительском рынке инфляция составила 0,09%, год к году – 7,81%. В секторе продовольственных товаров на отчетной неделе рост цен замедлился до 0,02%. Дефляция на плодоовощную продукцию продолжилась, на остальные продукты питания темпы роста цен снизились до 0,04%. В сегменте непродовольственных товаров на отчетной неделе рост цен также замедлился: возобновилось снижение цен на электро- и бытовые приборы, подешевели иномарки. В секторе услуг инфляция составила 0,51% на фоне изменения цен на авиабилеты на внутренние рейсы».

Москва, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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