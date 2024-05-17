«Пилят сук, на котором сами сидят»: Путин высказался о политике США по доллару

Политические элиты США сами подрывают мировое доверие к доллару. Мировые резервы в американской валюте продолжат уменьшаться, этот процесс неизбежен. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.

Российский лидер назвал большой глупостью и огромной ошибкой политику США в отношении доллара, как «основного и самого важного инструмента своего могущества». «Наносят себе непоправимый ущерб. То есть выражаясь тривиально, нашими так сказать известными поговорочками, просто пилят сук, на котором сами сидят. Глупость ужасная», – сказал Путин на пресс-конференции.

Глава государства указал на ошибку со стороны американских политических элит, которая привела к сокращению роли доллара как мировой расчетной и резервной валюты. Путин назвал неприемлемым то, что одна страна диктует всему оставшемуся миру свою волю, в том числе и в политической сфере, используя финансово-экономический инструмент.

«И все страны мира, уверяю вас, надо посмотреть только объемы резервов, как они уменьшаются в долларах, вот весь мир реагирует на это, я думаю, этот процесс неизбежен», – заключил Путин.

Харбин, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube