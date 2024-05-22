Китайский автопром обошел США по объему мирового экспорта

В 2023 году Китай обошел США в рейтинге по экспорту автомобилей на мировой рынок. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на открытые данные поставок.

В прошлом году китайские производители увеличили экспорт легковых автомобилей, автобусов, грузовиков и спецтранспорта до рекордных 97 млрд долларов. Это позволило Китаю обогнать Мексику и США и занять третье место с долей в 8,4%.

Лидируют среди мировых экспортеров автомобилей Германия и Япония. Немецкий автопром продал своих машин на 197 млрд долларов, при этом доля Германии на авторынке сократилась до 17,1%. Япония поставила в другие страны автомобилей на 123 млрд долларов и увеличилась долю присутствия до 10,6%.

Замыкают пятерку лидеров Мексика и США – 95 млрд и 89 млрд долларов соответственно. Также в десятку вошли Южная Корея с объемом экспорта в 71 млрд долларов, Испания – 49 млрд, Канада – 46 млрд, Великобритания – 41 млрд и Франция – 37 млрд.

Что касается числа проданных автомобилей, то в 2023 году бесспорным лидером стала Япония, производители которой поставили 5,9 млн машин. На втором месте оказался Китай – 5,1 млн штук. На третьей позиции Германия – 4,4 млн, затем идут США – 2,9 млн и Южная Корея – 2,7 млн.

Пекин, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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