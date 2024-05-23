«Газпром» решил не выплачивать дивиденды по итогам 2023 года

Совет директоров ПАО «Газпром» в четверг, 23 мая, принял решение рекомендовать собранию акционеров не выплачивать дивиденды по итогам 2023 года.

В сообщении, распространенном российским энергетическим гигантом, в частности, говорится: «Совет директоров принял решение рекомендовать собранию акционеров распределить прибыль ПАО «Газпром», полученную по результатам деятельности общества в 2023 году, направив ее на инвестиционные цели общества. Совет директоров принял решение рекомендовать собранию акционеров по итогам 2023 года дивиденды по акциям ПАО «Газпром» не объявлять и не выплачивать. Рекомендация соответствует положениям дивидендной политики общества».

Москва, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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