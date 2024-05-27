В Норильске строится самая глубокая в Евразии скважина

В Норильске строится самая глубокая шахта в Евразии. Беспрецедентный проект на красноярском севере успешно реализуют даже в условиях санкций. Самая сложная часть позади – два ствола, уходящие в недра земли на два километра уже готовы, сообщают «Вести».

Несмотря на то, что до старта добычи руды из шахты еще около четырех лет, уже сегодня можно оценить ее масштаб и уникальность. «Глубокая» станет частью рудника «Скалистый», который на днях отметил свое 20-летие. Это самый молодой и самый перспективный рудник в Норильском промышленном районе.

Москва, Елена Васильева

© 2024, РИА «Новый День»

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