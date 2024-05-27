В Росатоме назвали сроки начала строительства в Узбекистане атомной станции малой мощности

Генеральный директор государственного холдинга «Росатом» Алексей Лихачев после подписания с Узбекистаном первого в истории экспортного контракта на сооружение атомной станции малой мощности (АСММ) в понедельник, 27 мая, заявил, что строительство объекта начнется уже этим летом в Джизакской области республики.

Как сообщает пресс-служба Росатома, Лихачев, в частности, сказал: «Росатом подтвердил неоспоримое мировое лидерство в атомной энергетике, подписав первый в истории экспортный контракт на сооружение атомной станции малой мощности. И это не просто предварительное соглашение, мы сразу же, уже этим летом приступаем к строительству».

«Проект предусматривает строительство в Джизакской области Узбекистана АСММ по российскому проекту мощностью 330 МВТ (шесть реакторов мощностью 55 МВт каждый). Росатом выступит генеральным подрядчиком строительства станции, к строительству также будут привлечены местные компании», – сообщили в Росатоме и добавили: «Учитывая, что интерес заказчиков на энергетическом рынке смещается в сторону гибких решений (как по объему генерации, так и объему финансирования), важнейшее направление, которому компания будет уделять особое внимание в 2024 году, – продвижение АСММ. Компания рассчитывает выйти на первые договоренности по таким проектам со странами Африки, Латинской Америки и Юго-Восточной Азии».

Москва, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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