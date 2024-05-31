Цены на нефть резко упали на фоне заявлений Федеральной резервной системы США и роста запасов бензина в стране. Топливо марки Brent и WTI потеряло в цене 12 центов и 17 центов соответственно, передает Reuters.

За утро 31 мая нефть марок Brent и WTI подешевела в ходе торгов. Цена фьючерсов на Brent упала на 0,15% до 81,74 доллара за баррель, а цена на WTI – на 0,22% до 77,74 доллара.

Управление энергетической информации (EIA) сообщило, что запасы бензина в США выросли на два миллиона баррелей до 228,8 млн. Запасы пополнены в связи с ожиданием повышенного спроса в преддверии длинных выходных в честь Дня поминовения. При этом, запасы сырой нефти в США уменьшились на 4,2 млн баррелей до 454,7 млн за неделю.

Также накануне ФРС призвала не ждать скорого снижения ставок из-за высокого риска, что инфляция вновь вырастет. ЦБ США будет держать все варианты наготове, чтобы «гибко» реагировать на ситуацию.

Встреча стран ОПЕК+ запланирована на 2 июня. Ожидается, что сделка о снижении добычи будет продлена на 2025 год, рассказал знакомый с обсуждением источник.

Москва, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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