Минэнерго прогнозирует рост добычи угля на шахтах Донбасса

Замминистра энергетики Евгений Грабчак на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) в среду, 5 июня, заявил, что его ведомство прогнозирует рост в десять раз добычи угля на шахтах Донецкой и Луганской Народных республик к 2028 году, – сообщают СМИ.

В ходе общения с журналистам Грабчак сказал: «Сейчас все шахты находятся в региональной собственности. При условии выполнения инвестсоглашения с точки зрения объема инвестиций, налогов, сохранения рабочих мест инвесторы получают право выкупа предприятий. Суммарные инвестиции, порядка 70 млрд рублей за три года, должны вложить. Сейчас добыча составляет порядка 1,5 млн. тонн, к 2028 году должны увеличить до 12-15 млн. тонн по году суммарно».

Санкт-Петербург, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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