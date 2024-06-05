Росстат сообщил о росте реальных зарплат у россиян

Федеральная служба государственной статистики (Росстат) в среду, 5 июня, сообщила об ускорении роста реальных зарплат (средняя начисленная заработная плата, скорректированная на уровень инфляции) до 12,9% в годовом выражении.

В сообщении, опубликованном на сайте Росстата, в частности, говорится: «В России в марте ускорили рост до 12,9% в годовом выражении с 10,8% в феврале. По итогам первого квартала рост составил 11% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года».

Ранее в ведомстве сообщали, что «в марте среднемесячная начисленная заработная плата работников организаций составила 87,7 тысячи рублей и по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года увеличилась на 21,6%».

Минэкономразвития со своей стороны прогнозирует рост зарплат в 2024 году в реальном выражении на 6,5%.

Москва, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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