Аргентина подписала соглашения на поставки российской водки

Председатель совета предпринимателей «Аргентина – Россия» Пабло Коусиньо на полях ПМЭФ в рамках бизнес-диалога «Россия – Латинская Америка» в четверг, 6 июня, заявил, что подписал два соглашения по экспорту российской водки, – сообщают СМИ.

В ходе своего выступления Коусиньо сказал: «Водка в Аргентине давно в моде, но пьют какую-то шведскую водку или из Франции, а вот русской водки как-то не прослеживается. И вот два соглашения подписано по экспорту из России в Аргентину наиболее известных водочных брендов. Мы начнем продавать в Аргентине настоящую русскую водку из России».

Санкт-Петербург, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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