В России ускорилась инфляция и выросли цены на ряд продуктов

Федеральная служба государственной статистики (Росстат) в среду, 19 июня, сообщила, что инфляция ускорилась до 8,47% с 8,37% на 10 июня. С 11 по 17 июня она составила 0,17% после 0,12% с 4 по 10 июня и также 0,17% с 28 мая по 3 июня. С начала июня рост цен к 17 июня составил 0,36%, а с начала года – 3,59%.

В сообщении, опубликованном сайте Росстата, в частности, говорится: «Из данных за 17 дней этого и прошлого годов следует, что годовая инфляция в РФ на 17 июня выросла до 8,46% с 8,31% на 10 июня (8,30% на конец мая), если ее высчитывать из недельной динамики (такой методики придерживается ЦБ), и ускорилась до 8,47% с 8,37% на 10 июня, если ее высчитывать из среднесуточных данных за весь июнь 2023 года (на такую методику расчета перешло Минэкономразвития). Ускорение инфляции с 11 по 17 июня во многом связано со значительным удорожанием картофеля, а также существенным ростом цен на авиаперелеты».

Что касается роста цен, согласно данным статистического ведомства, «плодоовощная продукция с 11 по 17 июня подорожала на 1,6% (с 4 по 10 июня – на 0,7%), в том числе на картофель стал дороже на 7,9%, яблоки – на 3,1%, лук – на 1,3%, морковь – на 1,2%, свекла – на 1,1%, огурцы – на 0,5%. Одновременно снизились цены на капусту – на 3,6%, помидоры – на 1,9% и бананы – на 0,7%. За период с 11 по 17 июня выросли цены на говядину, баранину, хлеб пшеничный и масло сливочное – на 0,3%, сахарный песок и хлеб ржаной – на 0,2%. В то же время снизились цены на яйца куриные – на 1,2%, маргарин – на 0,4%, творог – на 0,3%».

«Среди непродовольственных товаров с 11 по 17 июня значительно выросли цены на плиты ДСП – на 1,1%, доски обрезные – на 0,5%. Одновременно снизились цены на электропылесосы – на 0,7%, смартфоны – на 0,5%. Цены на бензин автомобильный увеличились на 0,2%, дизельное топливо – на 0,1%. Стоимость авиаперелета экономическим классом с 11 по 17 июня подорожала на 3,7% (с 4 по 10 июня – на 0,7%)», – сообщили в Росстате.

Москва, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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