С 2025 года пенсии будут индексировать два раза в год

Глава Министерства труда и социальной защиты Антон Котяков в четверг, 20 июня, заявил, что индексация пенсий, как неработающих, так и работающих пенсионеров, начиная с 2025 года, будет производиться дважды в году.

Пресс-служба Министерства сообщила, что Котяков сказал следующее: «В 2024 году завершается переходный период, в течение которого пенсии индексировались ежегодно с 1 января по уровню фактической инфляции, но не менее чем на 1 000 рублей. Как и предусмотрено действующим законодательством, с будущего года повышение страховых пенсий будет проводиться дважды: индексация с 1 февраля 2025 года и далее ежегодно по уровню фактической инфляции и индексация стоимости индивидуального пенсионного коэффициента с 1 апреля 2025 года. Индексация пенсий затронет, как работающих, так и неработающих пенсионеров».

Москва, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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