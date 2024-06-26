Минсельхоз призвал регионы следить за стоимостью хлеба, мяса, молока

Министр сельского хозяйства Оксана Лут на заседании оперативного штаба в павильоне Координационного центра правительства на выставке «Россия» в среду, 26 июня, призвала регионы следить за потребительской стоимостью хлеба, мяса, сахара, молока и сливочного масла.

В ходе своего выступления министр сказала: «Текущие изменения стоимости большинства видов товаров соответствуют сезонным трендам: например, традиционно в этот период снижаются цены на куриные яйца, а на овощи наоборот укрепляются до поступления на рынок нового урожая. Особое внимание необходимо уделить ценам на продукты питания и рассмотрению ситуации в отдельных регионах, где наблюдаются отклонения от общей динамики на рынке. Регионам необходимо пристально следить за потребительской стоимостью отдельных категорий социально значимой продукции, в частности, хлеба, мяса, сахара, молока и сливочного масла».

«Регионы при необходимости могут заключать соглашения с сельхозтоваропроизводителями и торговыми сетями для фиксации наценки на продовольственные товары. Такая мера позволит сохранить стоимость социально значимых продуктов на доступном для населения уровне», – отметила Оксана Лут.

Москва, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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