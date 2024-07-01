Россия признана страной с высоким уровнем доходов

Всемирный банк (ВБ) в понедельник, 1 июля, опубликовал отчет, в котором говорится, что Россия является страной с высоким уровнем доходов, поскольку валовой национальный доход (ВНД) на каждого россиянина вырос до $14 250 – сообщает ТАСС.

Исполнительный директор от России во Всемирном банке Роман Маршавин в комментарии агентству сказал: «Данный шаг со стороны ВБ означает признание авторитетным мировым институтом успехов экономической политики российских властей за последнее десятилетие, несмотря на вводимые против нас незаконные торговые и финансовые ограничения».

В документе, опубликованном ВБ, говорится: «На каждого жителя России приходится $14 250 валового национального дохода. К категории стран с высоким уровнем дохода банк относит те государства, в которых этот показатель фиксируется на отметке, как минимум, $13 845».

Вашингтон, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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