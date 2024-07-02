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Вторник, 2 июля 2024, 09:36 мск

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В США сняли введенный администрацией Байдена запрет на экспорт СПГ

Фото: pixabay

Введенный администрацией президента США Джо Байдена запрет на экспорт сжиженного природного газа был снят по решению суда. Об этом сообщила газета The Hill.

Окружной суд штата Луизиана постановил, что пауза в экспорте приносит непоправимый ущерб штатам Луизиана, Техас и Западная Вирджиния «в связи с потерей доходов, доли рынка и лишением процессуального права».

«Суд удовлетворит ходатайство истцов о предварительном судебном запрете и вынесет постановление о том, чтобы запрет на экспорт СПГ был снят в полном объеме и вступил в силу немедленно», – заявил судья Джеймс Кейн.

Решение о приостановке экспорта СПГ было принято американской администрацией в конце января. Тогда Байден заявил, что это сделано из-за климатических изменений, которые несут угрозу.

Вашингтон, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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Метки / США

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