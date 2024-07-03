В Молдавии запасов газа на две недели

Премьер-министр Молдавии Дорин Речан в среду, 3 июля, заявил, что в случае прекращения транзита, запасов газа в республике хватит всего на две недели, – сообщает телеканал Jurnal TV.

В эфире телеканала, отвечая на вопрос, если прекратится транзит, сможет ли Молдавия обеспечить себя газом, Речан сказал: «Обязательный объем газа в резервах у нас есть, но его хватит всего на две недели. Сейчас у нас должна быть стратегия по обеспечению доступа к свободному рынку, чтобы закупить газ по самой низкой цене. …Без электроэнергии республика тоже не останется, даже если прекратит закупать ее у Приднестровья. У Молдавии есть технические возможности и необходимые контракты, чтобы импортировать электроэнергию из Румынии».

Кишинев, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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