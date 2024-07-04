Российские майнеры запускают добычу криптовалют в Эфиопии

Майнеры криптовалюты из России рассматривают Эфиопию в качестве площадки для добычи. В стране дешевое электричество, но есть и риски, которые осложняют приход инвесторов. Об этом пишет «Коммерсант».

Эфиопия – большой кластер для майнеров, и они разбирают территорию за небольшую плату за аренду и электричество. Объемы вычислительных мощностей для майнинга здесь составляют 400-420 мегаватт, и страна уверенно входит в топ-5 государств по этому параметру.

Одна из российских компаний уже запустила дата-центр в Эфиопии. Присматриваются к рынку и другие игроки. По словам представителей компании, даже при росте цен на электричество в стране они останутся очень комфортными, чтобы нивелировать другие риски и особенности африканского континента.

В свою очередь в Ассоциации промышленного майнинга, объединяющей 12 фирм, сообщили, что ее участники пока не спешат осваивать Эфиопию. В первую очередь это связано с перебоями в электроснабжении, политической нестабильностью и угрозами терроризма, особенно вблизи границ с Эритреей и Южным Суданом.

Аддис-Абеба, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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