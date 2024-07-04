МВФ прогнозирует для Украины сокращение экономики и шок

Международный валютный фонд (МВФ) по итогам четвертого пересмотра программы расширенного финансирования EFF Украины обновил негативный сценарий, в котором ухудшил данные по ВВП, спрогнозировал сокращение экономики, шок в третьем квартале текущего года и снижение производства в 2025 году, – сообщают СМИ.

В отчете, опубликованном на сайте МВФ, в частности, говорится: «Предполагается, что шок начнется в третьем квартале 2024 года по сравнению со вторым кварталом 2024 года. Сокращение экономики достигнет 1,7% в 2024 году по сравнению с ростом в базовом сценарии на 2,5-3,5%. Сохраняющийся дефицит энергоресурсов приведет к снижению производства в 2025 году, что вызовет дальнейшее сокращение ВВП на 1%».

«В обновленном негативном сценарии оценка дефицита торгового баланса в 2024 году увеличена на $1,3 млрд – до $34,4 млрд, в следующем – на $0,7 млрд, до $26,0 млрд по сравнению с соответственно $27,8 млрд и $32,2 млрд в базовом варианте. Повышена также и оценка дефицита текущего счета с 7,9% ВВП до 8,6% ВВП в 2024 году и с 1,4% ВВП до 1,7% ВВП в 2025-м, тогда как в базовом сценарии эти показатели прогнозируются на уровне соответственно 5,8% ВВП и 6,9% ВВП. …Дисбаланс на валютном рынке вновь выйдет на поверхность и будет сохраняться дальше, учитывая ухудшение показателей экспорта, что приведет к более высокому номинальному обесценению в ближайшие годы», – сообщили в ведущей организации международного сотрудничества в валютно-финансовой сфере.

Вашингтон, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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