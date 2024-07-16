Россия планирует значительно увеличить производство редкоземельных металлов

Россия планирует значительно увеличить производство редких и редкоземельных металлов к 2030 году в восемь раз и сократить долю импорта в потреблении до 15%. Об этом сообщил глава Минпромторга Антон Алиханов на мероприятии, посвященном Дню металлурга, сообщают «Вести».

Алиханов отметил, что в предыдущие годы были разработаны технологии переработки сложных руд и добычи этих металлов. В настоящее время государство поддерживает запуск инвестиционных проектов, таких как Ловозерский ГОК и «Соликамский магниевый завод» от Росатома, а также проекты «Ростеха» и «Хайлэнд голд».

Кроме того, рассказал он, частные компании, такие как ГК «Скайград» и «Норникель», также внедряют новые проекты. Алиханов подчеркнул, что Россия является мировым лидером в производстве титана.

Добавим, что ранее в Роснедрах сообщили, что Россия занимает уверенное второе место в мире по запасам редкоземельных металлов, однако по их добыче доля РФ пока составляет менее 1%, а переработка практически отсутствует.

Москва, Елена Васильева

© 2024, РИА «Новый День»

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