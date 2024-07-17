Германия вдвое сократит помощь Украине в 2025 году

Власти Германии смогли договориться по проекту бюджета на 2025 год, в котором на помощь Украине предусмотрено четыре миллиарда евро. Это вдвое меньше расходов на поддержку киевского режима в 2024 году.

Споры по бюджету длились месяц, прежде чем властям удалось договориться о балансе расходов и доходов. Также составлен дополнительный бюджет на текущий год с заимствованиями на 11 млрд евро, т.е. общий объем чистых заимствований составит 50,3 млрд евро.

«Бюджет следующего года будет менее щедрым для Украины: правительство сократит военную помощь стране до 4 млрд евро с 8 млрд в 2024 году», – пишет Reuters со ссылкой на документ.

Российский сенатор Алексей Пушков отметил, что это только начало в череде подобных решений в странах-союзницах Украины. ФРГ заметнее других пострадала от антироссийской политики, поскольку лишилась статуса промышленного локомотива после отказа от трубопроводного газа из России.

«Большая часть немцев считает, что Германия уже достаточно сделала для Украины, и даже больше, чем нужно. Образ Украины как «бездонного колодца», куда Берлин без всякого смысла кидает миллиарды евро, укореняется в общественном мнении Германии. Итог закономерен – неуклонное снижение финансирования Украины. И это только начало», – написал сенатор в своем блоге.

Берлин, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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