Киев перекрыл поставки российской нефти в Венгрию

Министр иностранных дел и внешней торговли Венгрии Петер Сийярто по итогам встречи с главой МИД РФ Сергеем Лавровым в ООН в среду, 17 июля, заявил, что Украина заблокировала транзит российской нефти в Венгрию по нефтепроводу «Дружба», – передает Bloomberg.

Как сообщает агентство, венгерский дипломат сказал следующее: «Блокировка транзита нефти вызвана ужесточением санкций Украины в отношении России. Компания «Лукойл» была под санкциями на Украине с 2018 года, но до сих пор они касались выведения капиталов, торговли или аренды госимущества, однако, в июне 2024 года Украина расширила рестирикции, добавив запрет на транзит. Сейчас венгерская энергетическая компания MOL Nyrt и российская «Лукойл», поставляющая нефть в Венгрию ведут переговоры, чтобы возобновить поставки. Они вместе ищут юридически приемлемое решение».

Нью-Йорк, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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