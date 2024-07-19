В России предложили расширить список профессий для альтернативной службы

Министерство труда и социальной защиты РФ в пятницу, 19 июля, сообщило о предложении в ходе осеннего призыва 2024 года расширить до 237 перечень профессий и должностей для прохождения россиянами альтернативной службы.

В сообщении, распространенном пресс-службой ведомства, в частности, говорится: «Минтруд представил на общественное обсуждение проект приказа, который расширяет перечень профессий и должностей для прохождения альтернативной гражданской службы во время осеннего призыва 2024 года. Список составлен на основании предложений федеральных органов исполнительной власти и органа исполнительной власти субъектов Российской Федерации. …Сейчас документ содержит список из 224 профессий и 1 305 предприятий, где могут работать альтернативнослужащие. Теперь его предлагается расширить до 237 специальностей и 1 442 организаций».

«Проходящие альтернативную гражданскую службу смогут заниматься по таким профессиям, как гидролог, гидрометнаблюдатель, инженер по активным воздействиям на гидрометеорологические процессы, инженер по метрологии, инженер по эксплуатации гидрометеорологических приборов, оборудования и систем, метеоролог, техник-гидролог, техник-метеоролог, техник по метрологии, врач по контролю за занимающимися физкультурой и спортом, инструктор-методист по лечебной физкультуре, операционный медбрат, библиотекарь средней квалификации», – уточнили в Минтруда РФ.

Москва, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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