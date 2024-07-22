Венгрия и Словакия собираются подать в суд на Украину

Министр иностранных дел и внешней торговли Венгрии Петер Сийярто на брифинге в Брюсселе в понедельник, 22 июля, заявил, что Будапешт и Братислава начали консультации с Еврокомиссией на предмет подачи судебного иска против Киева из-за остановки Украиной транзита российской нефти в их страны, – передают венгерские СМИ.

В ходе общения с журналистами Сийярто сказал: «Я говорил с министром иностранных дел Украины, и он заверил, что Киев транзит нефти не запрещал, но это – ложь. У Еврокомиссии есть три дня на то, чтобы ответить на наш запрос, после чего мы передадим это дело в суд. Венгрия и Словакия сейчас прорабатывают юридические вопросы о блокировке транзита нефти через Украину».

«Этот шаг Киева нарушает соглашение с ЕС об ассоциации, где говорится о том, что Украина не может нарушать поставки энергоносителей в страны ЕС через ее территорию. Мы считаем враждебным решение Киева об остановке транзита нефти, особенно с учетом импорта электроэнергии из Венгрии на Украину», – подчеркнул глава венгерской дипломатии.

Брюссель, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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