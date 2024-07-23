Евросоюз наращивает импорт удобрений из России

Страны Евросоюза продолжают наращивать импорт российских удобрений. Собственное производство становится невыгодным из-за очень дорогого газа. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на данные Европейского статистического агентства.

В 2024 году ЕС увеличил закупку удобрений из России в 1,7 раза до 1,9 миллиона тонн. В денежном выражении экспорт вырос на 30% до 649,4 миллиона евро.

Крупнейшими покупателями российских удобрений стали Польша, Франция, Германия и Италия, закупив 467 700 тонн, 228 500 тонн, 214 300 тонн и 188 100 тонн соответственно. На их долю пришлось 57% всех поставок.

Резкий рост закупок объясняется тем, что они оказались выгоднее собственного производства из-за дорогого газа. Себестоимость производства удобрений в ЕС значительно выросла в 2022 году на фоне скачка цен на топливо из-за антироссийских санкций. Некоторые крупные европейские производители удобрений вынуждены были приостанавливать производство.

Москва, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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