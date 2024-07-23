Маркировка табачных изделий привела к снижению их нелегального оборота

Глава департамента Минпромторга Владислав Заславский и замгендиректора Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ) Реваз Юсупов на пресс-конференции во вторник, 23 июля, заявили, что маркировка табака сократила его нелегальный оборот, что принесло в бюджет 400 млрд рублей дополнительных поступлений.

В ходе общения с журналистами Заславский сказал: «На данный момент продажи табака в России осуществляют 278 тыс легальных точек. Это на 67% больше, чем в 2019 году, когда была введена маркировка. Динамика такова: 13,3% незаконного оборота было выявлено в июле 2023 года, 12,6% – в декабре 2023 года, 11,3% – в июле 2024 года».

«Только по табаку система принесла в российский бюджет 400 млрд дополнительных поступлений. В этом году было закрыто семь кустарных табачных производств и заблокирована продажа 70 млн нелегальных пачек. Всего же за время работы маркировки закрыто 52 предприятия, которые нелегально производили сигареты и табачные изделия», – добавил со своей стороны Реваз Юсупов.

Москва, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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