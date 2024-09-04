Нигерия намерена пригласить компании из России в нефтегазовые проекты

Знания и опыт российских компаний станут ценным ресурсом, если Нигерия привлечет Россию к своим нефтегазовым проектам. Гендиректор Женской торговой, промышленной, горнодобывающей и сельскохозяйственной палаты Нигерии Орицевейинми Эрибо заявила об этом на полях ВЭФ.

Так она ответила на вопрос о планах нигерийских властей о сотрудничестве с российским бизнесом в части разведки и разработки нефтегазовых месторождений.

«Россия – это держава мирового уровня в области добычи нефти, как и Нигерия в Африке, так что для мировых держав имеет смысл объединиться. Если эти переговоры уже ведутся, то имеет смысл обеспечить участие в них российских компаний. У вас есть технологии, опыт, у вас есть влияние, деньги, чтобы продвигать этот разговор вперед. На мой взгляд, российские компании должны участвовать в этих разговорах», – сказала Эрибо в беседе с РИА Новости.

Разведанные нефтяные запасы Нигерии оценивают в 37 млрд баррелей, что составляет 3,1% мировых запасов. Осенью 2023 года Нигерия попросила ОПЕК+ увеличить квоты добычи с 1,7 млн баррелей сырой нефти и конденсата в сутки до 1,8 млн баррелей.

Владивосток, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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