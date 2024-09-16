Мир столкнется с острым дефицитом меди из-за развития ИИ

Развитие искусственного интеллекта приведет к острому дефициту меди в мире. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на прогноз горнодобывающей компании BHP Billiton.

Медь является критически важным материалом в таких отраслях, как производство силовых кабелей и солнечных батарей. Развитие ИИ неразрывно связано с увеличением числа центров обработки данных и, соответственно, проведением более энергетически затратных операций.

В 2050 году мировой спрос на медь возрастет на 3,4 млн тонн, а процент потребления меди дата-центрами увеличится с 1% до 6-7%.

Согласно прогнозу аналитиков BHP, мировой спрос на медь увеличится с 30,4 млн тонн в год в 2021 году до 52,5 млн тонн к 2050 году.

Нью-Йорк, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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