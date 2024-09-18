«Росатом» переписал будущее Северного морского пути – объемы перевозок уменьшены

«Росатом» составил два сценария развития Северного морского пути (СМП) до 2040 года. Как сообщает РБК, они предполагают меньший грузопоток по сравнению с планом развития транспортной магистрали.

Сценарии представили на закрытом заседании совета участников судоходства в сентябре. Базовый предполагает, что в 2031 году по Севморпути будет перевезено 117 млн тонн, в 2035 году – 150 млн тонн грузов.

Согласно перспективному сценарию, в 2031 года по СМП будет перевезено 150 млн тонн, в 2035 году – 192 млн тонн. Утвержденный правительством в 2022 году план предусматривал транспортировку 224,96 млн тонн в 2031 год.

По итогам этого года объем перевезенных по Северному морскому пути грузов также отклонится от заявленных значений. Перспективный план госкорпорации предполагает, что он составит примерно 36 млн тонн.

Как напоминают «Вести», в марте вице-премьер Александр Новак заявил, что показатель по итогам года достигнет 40 млн тонн – это в два раза ниже запланированного в плане развития Севморпути.

Москва, Елена Васильева

© 2024, РИА «Новый День»

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